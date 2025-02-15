Конкурсна комісія БЕБ завершила попередній розгляд документів кандидатів на посаду директора

Тепер комісія запитує додаткові документи, необхідні за вимогами конкурсу.

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Комісія з добору Директора Бюро економічної безпеки України завершила попередній розгляд документів осіб, які подали заявки на участь у конкурсі. Після оцінки поданих матеріалів комісія ухвалила рішення звернутися до окремих претендентів для уточнення чи доповнення деяких документів, зокрема щодо їхнього професійного досвіду. Про це повідомили в БЕБ.

Голова комісії Лаура Стефан зазначила, що допуск до конкурсу є важливим етапом, хоча й технічним. «Перш ніж приймати остаточні рішення, ми хочемо переконатися, що вся необхідна інформація підтверджена відповідними документами. Це гарантуватиме, що до конкурсу будуть допущені лише кандидати, які відповідають вимогам», — зазначила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заклики подаватися на конкурс у БЕБ до бізнесу не спрацювали – більшість кандидатів представляють НАБУ, прокуратуру, податкову та саме БЕБ.

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