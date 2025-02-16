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Який документ підтверджує внесення плати за ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності

07:36, 16 лютого 2025
Податкова пояснює, що документом, що підтверджує внесення чергової плати за отримані ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності є заява про внесення чергового платежу за ліцензію що подається до органу ліцензування в паперовій або електронній формі.
Який документ підтверджує внесення плати за ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, який документ підтверджує внесення плати за ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності.

Зазначається, що основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним визначені Законом України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон № 3817).

Відповідно до вимог розд. VII «Ліцензування» Закону № 3817 перший платіж за ліцензії здійснюється до отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності у розмірі, визначеному Законом № 3817.

У заяві про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності зазначаються, зокрема, код класифікації доходів бюджету, сума внесеного платежу, номер і дата платіжної інструкції, що підтверджує внесення чергового (щорічного/щоквартального) платежу за надану ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності (п. 10 частини третьої ст 43 Закону № 3817).

Згідно зі ст. 54 Закону № 3817 суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити сплату чергової річної плати або щоквартальної частини річної плати за надану ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності до початку кожного наступного річного (квартального) періоду та повідомити відповідний орган ліцензування про внесення чергового платежу за ліцензію в паперовій або в електронній формі у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ) із зазначенням коду класифікації доходів бюджету, суми внесеного платежу, номера і дати платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.

Відповідно до частини сьомої ст. 72 Закону № 3817 контроль за сплатою річної плати або щоквартальної частини річної плати за ліцензію здійснюється органом ліцензування. Для здійснення контролю ліцензіат подає до відповідного органу ліцензування заяву про внесення чергового платежу за ліцензію в паперовій або електронній формі у порядку, встановленому ст. 42 ПКУ, в якій зазначає код класифікації доходів бюджету, суму внесеного платежу, номер і дату платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.

Отже, документом, підтверджує внесення чергової плати за отримані ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності є заява про внесення чергового платежу за ліцензію що подається до органу ліцензування в паперовій або електронній формі у порядку встановленому ст. 42 ПКУ.

При отриманні ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності код класифікації доходів бюджету, сума внесеного платежу, номер і дата платіжної інструкції, що підтверджує внесення платежу зазначається у заяві про отримання ліцензії.

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податкова документи

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