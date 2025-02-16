Підприємця через суд зобов’язали сплатити понад 2,5 млн грн на розвиток інфраструктури Миколаєва

Підприємець, здавши в експлуатацію багатоповерховий житловий будинок, не сплатив пайову участь у розвиток інфраструктури міста на понад 2,5 млн грн.

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Південно-західним апеляційним господарським судом скасовано рішення Господарського суду Миколаївської області та задоволено позов про стягнення понад 2,5 млн грн пайової участі у розвитку інфраструктури Миколаєва. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що підприємець після введення в експлуатацію у грудні 2023 року багатоповерхового житлового будинку у Миколаєві, житловою площею близько 6 тисяч кв м, ухилився від сплати до місцевого бюджету пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на суму понад 2,5 млн грн.

Однак міська рада не вжила заходів до захисту інтересів громади шляхом стягнення боргу та штрафних санкцій за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання, у зв’язку з чим з відповідним позовом до суду звернувся прокурор.

Наразі вживаються заходи до забезпечення реального виконання рішення суду.

Слід зазначити, що під час розгляду справи апеляційним судом, відповідач заявив про передачу майнових прав на все своє майно іншій особі у грудні 2024 року за мировою угодою в рамках справи про визнання його неплатоспроможним.

Ураховуючи, що вказана угода укладена з метою ухилення від виконання судового рішення за позовом прокурора, її затвердження оскаржено у апеляційному порядку.

За ініціативою прокурора на нерухоме майно боржника накладено арешт. Розгляд справи триває.

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