Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції у далекобійні ракети та дрони

Зеленський анонсував збільшення оборонної допомоги від Норвегії у 2025 році.

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На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили ключові зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Зокрема, обговорено українське виробництво далекобійних ракет і дронів, на яке Норвегія вже здійснює інвестиції. Зеленський зазначив, що Норвегія активно підтримує український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), і сторони домовилися продовжувати цю співпрацю.

Президент України подякував Норвегії за безперервну допомогу від початку повномасштабного вторгнення та за збільшення підтримки в 2025 році. Він також висловив сподівання, що сума оборонної підтримки зросте протягом року, що допоможе зміцнити позиції України на міжнародній арені.

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