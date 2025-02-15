Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції у далекобійні ракети та дрони

20:03, 15 лютого 2025
Зеленський анонсував збільшення оборонної допомоги від Норвегії у 2025 році.
Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії інвестиції у далекобійні ракети та дрони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили ключові зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Зокрема, обговорено українське виробництво далекобійних ракет і дронів, на яке Норвегія вже здійснює інвестиції. Зеленський зазначив, що Норвегія активно підтримує український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), і сторони домовилися продовжувати цю співпрацю.

Президент України подякував Норвегії за безперервну допомогу від початку повномасштабного вторгнення та за збільшення підтримки в 2025 році. Він також висловив сподівання, що сума оборонної підтримки зросте протягом року, що допоможе зміцнити позиції України на міжнародній арені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Володимир Зеленський Норвегія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Суддю ВАКС Ярослава Шкодіна притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області