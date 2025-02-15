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Зеленский обсудил с премьером Норвегии инвестиции в дальнобойные ракеты и дроны

20:03, 15 февраля 2025
Зеленский анонсировал увеличение оборонной помощи от Норвегии в 2025 году.
Зеленский обсудил с премьером Норвегии инвестиции в дальнобойные ракеты и дроны
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На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, где обсудили ключевые усилия для достижения справедливого и прочного мира.

В частности, обсуждалось украинское производство дальнобойных ракет и дронов, в которое Норвегия уже осуществляет инвестиции. Зеленский отметил, что Норвегия активно поддерживает украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), и стороны договорились продолжать это сотрудничество.

Президент Украины поблагодарил Норвегию за непрерывную помощь от начала полномасштабного вторжения и за увеличение поддержки в 2025 году. Он также выразил надежду, что сумма оборонной поддержки возрастет в течение года, что поможет укрепить позиции Украины на международной арене.

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оружие Владимир Зеленский Норвегия

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