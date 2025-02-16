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Работник увольняется — обязан ли он возвращать средства за использованные и неотработанные дни отпуска

07:00, 16 февраля 2025
Гоструда разъясняет, что работодатель может производить отчисления из заработной платы работника для погашения задолженности перед предприятием, в частности, за неотработанные дни отпуска в случае увольнения до завершения рабочего года.
Работник увольняется — обязан ли он возвращать средства за использованные и неотработанные дни отпуска
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Государственная служба Украины по вопросам труда объясняет, должен ли работник возвращать заработную плату за неотработанные дни отпуска, в случае увольнения до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск.

Статьей 127 КЗоТ Украины предусмотрено, что отчисления из заработной платы работников для покрытия их задолженности предприятию, учреждению и организации, где они работают, могут производиться по приказу (распоряжению) владельца или уполномоченного им органа, в том числе при увольнении до истечения того рабочего года, в счет которого он уже получил.

Отчисления за эти дни не производятся, если работник увольняется с работы по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 статьи 36 и пунктах 1, 2 и 5 статьи 40 настоящего Кодекса, а также при направлении на обучение и в связи с переходом на пенсию.

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Гоструда

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