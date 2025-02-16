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В Молдове перевернулся автобус «Киев-Кишинев» – пострадали 16 человек

07:18, 16 февраля 2025
Предварительно – водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате автобус перевернулся и ударился в дерево.
В Молдове перевернулся автобус «Киев-Кишинев» – пострадали 16 человек
Фото: Poliția Republicii Moldova
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15 февраля в 05:00 в Флорештском районе Молдовы произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Киев-Кишинев», в результате которого пострадали 16 человек. Инцидент произошел на трассе R-14, вблизи села Чирипчу.

По предварительной информации полиции Молдовы, водитель автобуса, в котором находилось 68 пассажиров, не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего автобус перевернулся и ударился в дерево. 16 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в районные больницы Флорешты и Сороки для оказания медицинской помощи.

35-летний водитель автобуса прошел алкотест, который показал отрицательный результат. Другие пассажиры не пострадали и были размещены в отделении полиции во Флорештах до выяснения обстоятельств происшествия.

Полиция Молдовы начала расследование для установления точных причин аварии.

Фото: Poliția Republicii Moldova

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полиция ДТП Киев Молдова

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