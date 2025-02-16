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У Молдові перевернувся автобус «Київ-Кишинів» – постраждали 16 людей

07:18, 16 лютого 2025
Попередньо – водій не впорався з керуванням на засніженій дорозі, в результаті автобус перекинувся та вдарився в дерево.
У Молдові перевернувся автобус «Київ-Кишинів» – постраждали 16 людей
Фото: Poliția Republicii Moldova
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15 лютого о 05:00 в Флорештському районі Молдови сталося ДТП за участю рейсового автобуса «Київ-Кишинів», в результаті якого постраждали 16 осіб. Інцидент стався на трасі R-14, поблизу села Чирипчу.

За попередньою інформацією поліції Молдови, водій автобуса, в якому перебувало 68 пасажирів, не впорався з керуванням на засніженій дорозі, внаслідок чого автобус перекинувся та вдарився в дерево. 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до районних лікарень Флорешти та Сороки для надання медичної допомоги.

35-річний водій автобуса пройшов алкотест, який показав негативний результат. Інші пасажири не постраждали і були розміщені у відділенні поліції у Флорештах до з’ясування обставин події.

Поліція Молдови розпочала розслідування для встановлення точних причин аварії.

Фото: Poliția Republicii Moldova

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поліція ДТП Київ Молдова

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