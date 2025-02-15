Термінами підготовки пропозицій щодо завершення війни є «дні та тижні», – Кіт Келлог

США готують плани щодо швидкого завершення війни з Росією — Кіт Келлог.

Фото: GettyImages

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Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що мета полягає в тому, щоб підготувати пропозиції щодо завершення війни, розв'язаної Росією, протягом короткого часу — «днів та тижнів». Про це він сказав під час 8-го Українського ланчу «Your country first — win with us» («Твоя країна понад усе – перемагай з нами»), організованого Фондом Пінчука в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Я не маю на увазі півроку чи рік. Ми говоримо про дні і тижні», — зазначив Келлог. Він також уточнив, що наступного тижня планує відвідати Україну, і після повернення очікується обговорення пропозицій, зокрема щодо безпечних та довгострокових кордонів і сталого миру.

«А потім ви як би порівнюєте нотатки, кажучи: «Добре, тепер у нас є певна основа, на якій ми дійсно можемо працювати, якої у нас ніколи не було раніше», — додав Келлог.

Спецпредставник підкреслив, що рішення щодо кінцевих кроків приймає президент США. «Я ніколи, ніколи не буду втручатися в його сферу прийняття рішень. Якщо ми даємо йому пораду, він приймає рішення. Президент Трамп приймає рішення, і крапка. Але ми повинні дати йому можливість вибору», — сказав Келлог, наголосивши, що варіанти для досягнення миру повинні залишатися відкритими для майбутнього вибору президента США.

Наприкінці Келлог зауважив, що всі варіанти для досягнення миру мають бути на столі, і важливо зберігати їх для можливого прийняття рішення.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі.

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