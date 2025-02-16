Коли виникає обов’язок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Хто подає повідомлення про зміни в майновому стані у 2025 році.

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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомляє, хто та за яких умов має подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Якщо декларант отримав дохід, придбав майно або здійснив видаток на суму понад 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у 2025 році, тобто 151 400 грн, він зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції протягом 10 днів.

Під доходом розуміється отримана заробітна плата, гонорари, прибутки від продажу майна тощо. Придбання майна — це придбання нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів та інших активів, які перевищують зазначену вище суму. Видатком найчастіше є грошові кошти.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року – 3028 грн.

На яких суб’єктів декларування розповсюджується обов’язок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

Суб’єкти декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків відповідно до статті 51-3 Закону України «Про запобігання корупції».

Інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Чому важливо знати розмір прожиткового мінімуму?

Прожитковий мінімум слугує орієнтиром як для публічних службовців під час декларування, так і для антикорупційних органів при виявленні ознак недостовірних відомостей, необґрунтованості активів, незаконного збагачення, зловживань у сфері життя громадян, контролю за використанням державних коштів тощо.

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