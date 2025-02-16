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Когда возникает обязанность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии

00:00, 16 февраля 2025
Кто подает сообщение об изменениях в имущественном состоянии в 2025 году.
Когда возникает обязанность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщает, кто и при каких условиях должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Если декларант получил доход, приобрел имущество или осуществил расход на сумму более 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2025 году, то есть 151 400 грн, он обязан сообщить об этом Национальному агентству по предотвращению коррупции в течение 10 дней.

Под доходом понимается полученная заработная плата, гонорары, доходы от продажи имущества и т.п. Приобретение имущества — приобретение недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и других активов, превышающих указанную выше сумму. Расходом чаще всего есть денежные средства.

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 - 3028 грн.

На каких субъектах декларирования распространяется обязанность подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии?

Субъекты декларирования, служащие, занимающие ответственное и особо ответственное положение, а также субъектов декларирования, занимающие должности, связаны с высоким уровнем коррупционных рисков в соответствии со статьей 51-3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Информация о получении дохода, приобретении имущества или осуществлении расхода членом семьи субъекта декларирования не сообщается.

Почему важно знать размер прожиточного минимума?

Прожиточный минимум служит ориентиром как для публичных служащих во время декларирования, так и антикоррупционных органов при выявлении признаков недостоверных сведений, необоснованности активов, незаконного обогащения, злоупотреблений в сфере жизни граждан, контроля за использованием государственных средств и т.д.

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