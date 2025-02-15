Европейские страны готовят план отправки своих войск в Украину после достижения мира с Россией

Планируется ввод в Украину 100000-150000 европейских солдат для обеспечения безопасности.

Фото: АР

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Группа европейских стран разрабатывает план отправки своих войск в Украину для обеспечения будущих мирных соглашений с Россией, сообщает The Associated Press. Идея начала набирать популярность еще в 2024 году, на фоне изменения приоритетов США в области безопасности.

Великобритания и Франция выступают лидерами этой инициативы. Как заявил британский премьер-министр Кир Стармер, Великобритания готова сыграть свою роль в обеспечении безопасности Украины после возможного мира с Россией. «Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен с тем, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Великобритания сыграет в этом свою роль», - сказал он.

В декабре прошлого года, европейские лидеры встретились с Владимиром Зеленским для обсуждения возможности введения западных войск на территорию Украины. Идея, которую сначала встретили с сопротивлением, со временем получила поддержку во многих странах ЕС.

План предусматривает наличие 100 000-150 000 военнослужащих, но страны, такие как Италия, Германия и Нидерланды, имеют свои ограничения по размещению войск за рубежом, а для Польши важны осторожность и баланс в отношениях с Украиной.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что вопрос еще находится на начальном этапе, и что европейские союзники должны точно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения перед разработкой конкретных планов.

Министр обороны США Пит Гегсет в свою очередь подчеркнул важность международного контроля за линией соприкосновения, но отметил, что это потребует значительных военных усилий, на что европейцы не готовы пойти. Как ранее сообщалось, по его словам, весь мир и США инвестируют в мир, «в мир, достигнутый путем переговоров».

Кроме того, Запад также ждет поддержки со стороны США, поскольку европейские страны не могут обеспечить достаточную логистику и воздушный транспорт без американской помощи.

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