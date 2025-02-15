На Закарпатье мужчина публиковал в соцсети передвижение военной техники

Мужчине может грозить наказание в виде заключения до 5 лет.

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На Закарпатье будут судить жителя Мукачевского района, который фотографировал и распространял в соцсети перемещение военной техники. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что мужчина провел фотофиксацию перемещения военной техники на территории области. Впоследствии опубликовал эти фото в общедоступном сообществе одного из мессенджеров.

При этом информацию о перевозке указанного груза на официальных веб-сайтах или страницах в соцсетях Минобороны или ВСУ не размещали.

Суд уже назначил подготовительное заседание по производству.

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