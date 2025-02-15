На Закарпатті чоловік публікував в соцмережі пересування військової техніки

Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення до 5 років.

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На Закарпатті судитимуть мешканця Мукачівського району, який фотографував і поширював у соцмережі переміщення військової техніки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік здійснив фотофіксацію переміщення військової техніки на території області. Згодом опублікував ці фото у загальнодоступній спільноті одного з месенджерів.

При цьому інформацію про перевезення вказаного вантажу на офіційних веб-сайтах чи сторінках у соцмережах Міноборони чи ЗСУ не розміщували.

Суд вже призначив підготовче засідання у провадженні. Фігуранту може загрожувати покарання у виді ув’язнення до 5 років.

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