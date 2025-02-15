Практика судів
  1. В Україні

Україна і Франція створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій

20:39, 15 лютого 2025
Українська оборонна промисловість та Thales International SAS створюють спільне підприємство для посилення обороноздатності України.
Україна і Франція створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства, спрямованого на розробку передових технологічних рішень у сфері оборони. Зокрема, співпраця охоплюватиме такі важливі напрямки, як протиповітряна оборона, радарні системи, радіоелектронна боротьба, тактичний зв’язок та оптико-електронні системи. Угоду було підписано під час Мюнхенської безпекової конференції за участі Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна. Про це повідомили у відомстві.

«Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні», – заявив Сметанін.

Генеральний директор «Української оборонної промисловості» Олег Гуляк підкреслив, що це партнерство дозволить значно посилити захист українського неба від російських загроз і надасть українським фахівцям досвід роботи з сучасними технологіями. «Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу», – додав Гуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція оборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.

Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області