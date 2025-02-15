Україна і Франція створять спільне підприємство для розвитку оборонних технологій

Українська оборонна промисловість та Thales International SAS створюють спільне підприємство для посилення обороноздатності України.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» і французька компанія Thales International SAS підписали угоду про розбудову спільного підприємства, спрямованого на розробку передових технологічних рішень у сфері оборони. Зокрема, співпраця охоплюватиме такі важливі напрямки, як протиповітряна оборона, радарні системи, радіоелектронна боротьба, тактичний зв’язок та оптико-електронні системи. Угоду було підписано під час Мюнхенської безпекової конференції за участі Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна. Про це повідомили у відомстві.

«Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales International SAS, і я радий, що ця співпраця поглиблюється до створення спільного підприємства. Дякую партнерам за підтримку нашої оборонки й сміливість працювати в Україні», – заявив Сметанін.

Генеральний директор «Української оборонної промисловості» Олег Гуляк підкреслив, що це партнерство дозволить значно посилити захист українського неба від російських загроз і надасть українським фахівцям досвід роботи з сучасними технологіями. «Практичними наслідками партнерства з Thales International SAS стануть щільніше закриття українського неба від російських загроз і набуття нашими зброярами нового досвіду роботи з найсучаснішими технологіями. Це черговий крок до створення на базі нашої оборонки Арсеналу вільного світу», – додав Гуляк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.