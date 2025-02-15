На Хмельниччині в дружини військового вкрали тепловізор для фронту

Вартість викраденого перевищує 180 тисяч гривень.

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У місті Волочиськ Хмельницької області зловмисник проник у приватний будинок та викрав тепловізор і речі, які дружина військовослужбовця збирала для передачі на фронт. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вартість викраденого перевищує 180 тисяч грн. 26-річного чоловіка затримали по гарячих слідах.

Йому оголосили підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі чоловік під вартою.

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