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«Сидять на ресурсах на $3 мільйони, якими ми можемо скористатися», — сенатор Грем пояснив необхідність угоди про копалини

16:18, 15 лютого 2025
Ліндсі Грем каже, що через рідкісноземельні копалини Україна стає не тягарем, а перевагою для США.
«Сидять на ресурсах на $3 мільйони, якими ми можемо скористатися», — сенатор Грем пояснив необхідність угоди про копалини
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Сенатор Ліндсі Грем під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що наявність в Україні корисних копалин на $3 трлн є вагомим аргументом, щоб продовжувати підтримку. 

Він вважає, що угода про копалини дуже важлива, щоб американці розуміли, чому США захищають Україну. 

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна - не тягар, а перевага". Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися, якщо оберемо співпрацю із Заходом", - додав Грем. 

Також він вказав, що у розмові з президентом США Дональдом Трампом зауважив про бажання Путіна "відновити СРСР", тому йому не можна дозволити збагатитися на копалинах. 

"Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення - це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для Путіна, адже тепер ми матимемо що захищати. Тож ви маєте підтримати цю угоду", - наголосив Грем.

Нагадаємо, що Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Раніше ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорення угоди із США щодо корисних копалин ще триває. 

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США Україна

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