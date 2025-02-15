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«Сидят на ресурсах на $3 миллиона, которыми мы можем воспользоваться», — сенатор Грэм объяснил необходимость соглашения об ископаемых

16:18, 15 февраля 2025
Линдси Грэм говорит, что из-за редкоземельных ископаемых Украина становится не обузой, а преимуществом для США.
«Сидят на ресурсах на $3 миллиона, которыми мы можем воспользоваться», — сенатор Грэм объяснил необходимость соглашения об ископаемых
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Сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции безопасности заявил, что наличие в Украине полезных ископаемых на $3 трлн является весомым аргументом, чтобы продолжать поддержку.

Он считает, что соглашение об ископаемых очень важно, чтобы американцы понимали, почему США защищают Украину.

"Теперь президент Трамп может сказать американцам: "Украина - не обуза, а преимущество". Они сидят на ресурсах стоимостью триллион долларов, которыми все мы можем воспользоваться, если выберем сотрудничество с Западом", - добавил Грэм.

Также он указал, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметил желание Путина "восстановить СССР", поэтому ему нельзя позволить обогатиться на ископаемых.

"Не позволяйте ему украсть украинские ресурсы для собственного обогащения - это то же, что лишить полицию финансирования. Поэтому, если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь мы будем что защищать. Поэтому вы должны поддержать это соглашение", - подчеркнул Грэм.

Напомним, что Линдси Грэм заявил, что Украина будет у НАТО, если Путин снова попытается вторгнуться.

Ранее мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что обсуждение соглашения с США по поводу полезных ископаемых еще продолжается.

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США Украина

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