Володимир Зеленський заявив, що обговорення угоди із США щодо корисних копалин ще триває

Глава держави додав, що процес обговорення з американською стороною триває.

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Україна продовжує діалог з США щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого.

«Ми все ще розмовляємо. У нашій історії, ви знаєте, було багато різноманітних розмов з різними адміністраціями США. Навіть у мій перший рік ми вели багато різних діалогів», - сказав він.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський у Плані перемоги, який було презентовано восени 2024 року Дональду Трампу, запропонував США спільну розробку українських корисних копалин.

Також Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що хотів би мати такого інвестора як США у процесі розробки українських корисних копалин.

Під час спільного брифінгу після зустрічі у Києві 12 лютого з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який привіз проект угоди про розробку корисних копалин, Володимир Зеленський зазначив, що не знайомився з документом, передав його урядовцям, і потім українська сторона дасть свої пропозиції.

Разом з тим, напередодні Мюнхенської конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував статтю, в якій запропонував ЄС створити спільне підприємство для розробки корисних копалин. Також він запропонував ЄС замінити українськими військовими 65-тисячний американський контингент в Європі.

Проте переговори команди Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені 14 лютого завершилися без підписання угоди щодо рідкісноземельних ресурсів.

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