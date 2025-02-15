Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Трамп і Путін можуть обговорювати про все що завгодно, але не можуть говорити про Україну без України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на мирні угоди з Росією, які укладені без її участі, адже від цього "програють усі". Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський підкреслив, що президент США Дональд Трамп і Путін можуть обговорювати про все що завгодно, але не можуть говорити про Україну без України.

"Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною без нашої участі. І те саме правило має діяти для всієї Європи. Ніяких рішень щодо України без України. Ніяких рішень про Європу без Європи", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що у разі укладення угоди без України та Європи "програють усі".

Президент також попередив, що Путін намагається провести переговори з США без участі України та Європи - як перед війною, коли вони зустрічалися у Швейцарії.

"Потім Путін спробує домогтися того, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як шановний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам це не потрібно. Нам потрібен справжній успіх. Справжній мир", - додав Зеленський.

Президент додав, що Україні потрібно прямо на всіх рівнях говорити про те, що спершу потрібно підготувати гарантії безпеки. Зробити це без України неможливо, і саме тому вона повинна бути за столом переговорів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп 12 лютого провів розмову із Путіним. Під час розмови політики говорили про завершення війни в Україні. За словами Трампа, співрозмовники погодилися, що «хочуть зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні».

Також Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Володимиром Зеленським 12 лютого. За словами президента США, «Зеленський, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

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