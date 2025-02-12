«Зеленський, як і Путін, хоче миру», — Дональд Трамп розкрив деталі розмови з Володимиром Зеленським

Трамп повідомив, що під час розмови з Зеленським обговорили «різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в Мюнхені».

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Президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова "пройшла дуже добре".

Також, за словами Трампа, "Зеленский, як і Путін, хоче миру". Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час припинити цю безглузду війну, в ході якої відбуваються масові і зовсім непотрібні смерті і руйнування. Хай благословить Господь народ Росії та України!", – написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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