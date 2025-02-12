Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

«Зеленський, як і Путін, хоче миру», — Дональд Трамп розкрив деталі розмови з Володимиром Зеленським

20:41, 12 лютого 2025
Трамп повідомив, що під час розмови з Зеленським обговорили «різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в Мюнхені».
«Зеленський, як і Путін, хоче миру», — Дональд Трамп розкрив деталі розмови з Володимиром Зеленським
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова "пройшла дуже добре". 

Також, за словами Трампа, "Зеленский, як і Путін, хоче миру". Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час припинити цю безглузду війну, в ході якої відбуваються масові і зовсім непотрібні смерті і руйнування. Хай благословить Господь народ Росії та України!", – написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Також Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія путін Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США передали Україні проект угоди про корисні копалини — Володимир Зеленський провів зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Володимир Зеленський запевнив, що зробить усе, щоб українські урядовці швидше вивчили проект угоди про корисні копалини і була змога його підписати.

«Це не повинен бути Мінськ 3.0» — очільник Пентагону під час Рамштайну окреслив позицію США щодо завершення війни в Україні

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення бойових дій і досягнення міцного миру є головним пріоритетом» — повна заява очільника Пентагону Піта Гегсета під час Рамштайну.

Суддю ВАКС Ярослава Шкодіна притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

Органу фінансового контролю та БЕБ розширили можливості використання персональних даних – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого БЕБ та орган фінансового контролю зможуть використовувати інформацію, відомості або інші персональні дані про особу та про документи, що містяться та оформлюються із застосуванням засобів Демографічного реєстру.

Законодавці визначили, що повторний медогляд мають пройти лише обмежено придатні, яким виповнилося 25 років

ГНЕУ ВР вказало на низку питань, які можуть виникнути при застосуванні законодавчих змін щодо проходження повторного медогляду обмежено придатними.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики