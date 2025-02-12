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«Зеленский, как и Путин, хочет мира», — Дональд Трамп раскрыл детали разговора с Владимиром Зеленским

20:41, 12 февраля 2025
Трамп сообщил, что во время разговора с Зеленским обсудили «разные темы, связанные с войной, но главным образом – встреча, которая состоится в Мюнхене».
«Зеленский, как и Путин, хочет мира», — Дональд Трамп раскрыл детали разговора с Владимиром Зеленским
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Президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор "прошёл очень хорошо".

Также, по словам Трампа, "Зеленский, как и Путин, хочет мира".

Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту бессмысленную войну, в ходе которой происходят массовые и совсем ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народ России и Украины!", - написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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США россия путин Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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