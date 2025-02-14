Денис Шмигаль: «Загартовані українські військові можуть стати альтернативою армії США у ЄС, а у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, критичних для ЄС»

Заміна українськими військовими у ЄС 65-тисячного контингенту військових США та розробка українських корисних копалин: прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що Європейський Союз сам повинен бути зацікавлений у вступі України до ЄС.

Фото: pap.pl

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Українські військові можуть замінити собою 65 тисяч військовослужбовців США, які розташовані у ЄС. Крім того, Європа може створити спільне підприємство з Україною для розробки українських копалин. Про це розповів у своїй статті під назвою «Без нас ЄС може не вижити» для Politico прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що 12 лютого Київ відвідав міністр фінансів США Скотт Бессент, який передав Президенту України Володимиру Зеленському проект угоди з США стосовно розробки українських корисних копалин. Зеленський зазначив, що цю угоду розгляне Кабмін і будуть внесені відповідні пропозиції українського уряду – скоріш за все, до Мюнхенської безпекової конференції, 14 лютого. Наразі низка українських медіа повідомила, що проект угоди вже передали американській стороні і вона сьогодні ж, 14 лютого, буде його опрацьовувати.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Державний секретар США Марко Рубіо не виключив створення спільного підприємства для розробки корисних копалин, частина від доходу з якого буде надходити до США, а частину коштів згодом реінвестуватимуть в Україну для її відбудови.

Отже, у статті Дениса Шмигаля, яку він опублікував напередодні Мюнхенської конференції, йдеться про те, що «ЄС зазнає агресії з боку Росії». «Я переконаний, що Росія вже розв’язала війну проти ЄС. Але є країна, яка не тільки зіткнулася з різними проявами російської агресії, а головне – знає, як їм протистояти. Ця країна – Україна. Тому вступ України до ЄС є не лише моральним обов’язком, а й стратегічним кроком, необхідним насамперед самому блоку», зазначає прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що «приєднавшись до ЄС, Україна та її Збройні Сили можуть стати опорою єдиної європейської армії, про що на континенті говорять уже десятиліттями».

«Загартовані в боях українські військові можуть стати альтернативою армії США, яка наразі налічує понад 65 000 військовослужбовців у ЄС, а найбільші дислокації дислокуються в Німеччині, Італії та Іспанії. Окрім практичного значення, це рішення може зміцнити відносини зі США, оскільки Вашингтон все більше ставить під сумнів необхідність розміщення своїх військових за кордоном.

Тому, погодившись на вступ України, країни ЄС не просто розширили б власні кордони та межі. Вони отримають надійних захисників із великим військовим досвідом, готових першими прийняти удар не лише від Росії, а й від інших можливих військово-політичних угруповань на східних кордонах Європи», зазначає Шмигаль.

Також він вказав, що ЄС треба враховувати також те, що «у надрах України знаходяться 22 із 30 корисних копалин, які є критичними для ЄС».

«Вона посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи здатність задовольняти власні енергетичні потреби, а також експортувати уран — тим більше, що попит на атомну енергетику в Європі зростає.

Україна також має найбільші запаси літію в Європі, а його використання у світі лише зростає. У той час як у 2021 році було спожито 460 тисяч метричних тонн карбонату літію, прогнозується, що світовий попит досягне 6 мільйонів тонн до 2030 року. Ми готові створювати спільні підприємства в цій галузі, що, безсумнівно, призведе до стратегічної переваги для ЄС.

Крім того, Україна входить до десятки країн з розвіданими запасами титанової руди, і лише 10 відсотків цих розвіданих запасів зараз розробляються. Ми могли б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС, так і передових військових технологій. Не кажучи вже про те, що на відміну від російського партнерства, яке ґрунтується на шантажі та обмані, на нас можна покластися.

Проект відбудови України, який був запущений, щойно на нас напала Росія, міг би стати головним фактором зростання всієї європейської економіки та консолідації блоку. Мова йде про сотні мільярдів доларів, в які може бути залучений європейський бізнес, а також про створення виробництва та робочих місць як тут, так і в країнах блоку», зазначив Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко

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