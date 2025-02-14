Денис Шмыгаль: «Закаленные украинские военные могут стать альтернативой армии США в ЕС, а в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, критических для ЕС»

Замена украинскими военными в ЕС 65-тысячного контингента военных США и разработка украинских полезных ископаемых: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что Европейский Союз сам должен быть заинтересован в вступлении Украины в ЕС.

Фото: pap.pl

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Украинские военные могут заменить собой 65 тысяч военнослужащих США, находящихся в ЕС. Кроме того, Европа может создать совместное предприятие с Украиной для разработки украинских ископаемых. Об этом рассказал в своей статье под названием «Без нас ЕС может не выжить» для Politico премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что 12 февраля Киев посетил министр финансов США Скотт Бессент, передавший Президенту Украины Владимиру Зеленскому проект соглашения с США по разработке украинских полезных ископаемых. Зеленский отметил, что это соглашение рассмотрит Кабмин и будут внесены соответствующие предложения украинского правительства – скорее всего, к Мюнхенской конференции безопасности, 14 февраля. В настоящее время ряд украинских медиа сообщил, что проект соглашения уже передан американской стороне и он сегодня же, 14 февраля, будет его прорабатывать.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил создания совместного предприятия для разработки полезных ископаемых, часть от дохода с которого будет поступать в США, а часть средств будут реинвестировать в Украину для ее восстановления.

Итак, в статье Дениса Шмыгаля, которую он опубликовал накануне Мюнхенской конференции, говорится, что «ЕС испытывает агрессию со стороны России». «Я убежден, что Россия уже развязала войну против ЕС. Но есть страна, которая не только столкнулась с разными проявлениями российской агрессии, а главное – знает, как им противостоять. Эта страна – Украина. Поэтому вступление Украины в ЕС является не только моральным долгом, но и стратегическим шагом, необходимым прежде всего самому блоку», отмечает премьер-министр.

Он подчеркнул, что «присоединившись к ЕС, Украина и ее Вооруженные Силы могут оказаться опорой единой европейской армии, о чем на континенте говорят уже десятилетиями».

«Закаленные в боях украинские военные могут стать альтернативой армии США, которая насчитывает более 65 000 военнослужащих в ЕС, а самые большие дислокации дислоцируются в Германии, Италии и Испании. Помимо практического значения это решение может укрепить отношения с США, поскольку Вашингтон все больше ставит под сомнение необходимость размещения своих военных за рубежом.

Поэтому, согласившись на вступление Украины, страны ЕС не просто расширили бы границы. Они получат надежных защитников с большим военным опытом, готовых первыми принять удар не только от России, но и других возможных военно-политических группировок на восточных границах Европы», отмечает Шмыгаль.

Также он указал, что ЕС нужно учитывать также то, что «в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, которые являются критическими для ЕС».

«Она занимает первое место в Европе по запасам урановой руды, обладая способностью удовлетворять собственные энергетические потребности, а также экспортировать уран — тем более что спрос на атомную энергетику в Европе растет.

Украина также имеет самые большие запасы лития в Европе, а его использование в мире только растет. В то время как в 2021 году было потреблено 460 тысяч метрических тонн карбоната лития, прогнозируется, что мировой спрос достигнет 6 миллионов тонн к 2030 году. Мы готовы создавать совместные предприятия в этой области, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС.

Кроме того, Украина входит в десятку стран с разведанными запасами титановой руды, и только 10 процентов этих разведанных запасов сейчас разрабатываются. Мы могли бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию как гражданской промышленности ЕС, так и передовых военных технологий. Не говоря уже о том, что в отличие от российского партнерства, основанного на шантаже и обмане, на нас можно положиться.

Проект восстановления Украины, запущенный, как только на нас напала Россия, мог бы стать главным фактором роста всей европейской экономики и консолидации блока. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, в которые может быть вовлечен европейский бизнес, а также о создании производства и рабочих мест как здесь, так и в странах блока», – отметил Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

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