В Хмельницкой области у жены военного украли тепловизор для фронта

Стоимость похищенного превышает 180 тысяч гривен.

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В Волочиске Хмельницкой области злоумышленник проник в частный дом и похитил тепловизор и вещи, которые жена военнослужащего собирала для передачи на фронт. Об этом сообщает областная прокуратура.

Стоимость похищенного превышает 180 тысяч гривен. 26-летний мужчина был задержан по горячим следам.

Ему объявили подозрение в краже, совершенном в условиях военного положения.

Сейчас мужчина под стражей.

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