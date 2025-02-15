Украина и Франция создадут совместное предприятие для развития оборонных технологий

Украинская оборонная промышленность и Thales International SAS создают совместное предприятие для усиления обороноспособности Украины.

Фото: ukrinform

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Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и французская компания Thales International SAS подписали соглашение о развитии совместного предприятия, направленного на разработку передовых технологических решений в сфере обороны. В частности, сотрудничество будет охватывать такие важные направления, как противовоздушная оборона, радарные системы, радиоэлектронная борьба, тактическая связь и оптико-электронные системы. Соглашение было подписано во время Мюнхенской конференции по безопасности при участии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина. Об этом сообщили в ведомстве.

«Украинская оборонная промышленность уже длительное время сотрудничала с Thales International SAS, и я рад, что это сотрудничество углубляется до создания совместного предприятия. Спасибо партнерам за поддержку нашей оборонки и смелость работать в Украине», - заявил Сметанин.

Генеральный директор «Украинской оборонной промышленности» Олег Гуляк подчеркнул, что это партнерство позволит значительно усилить защиту украинского неба от российских угроз и предоставит украинским специалистам опыт работы с современными технологиями. «Практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут более плотное закрытие украинского неба от российских угроз и приобретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями. Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира», - добавил Гуляк.

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