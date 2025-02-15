Європейські країни готують план відправлення своїх військ в Україну після досягнення миру з Росією

Планується введення в Україну 100000-150000 європейських солдатів для забезпечення безпеки.

Фото: АР

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Група європейських країн розробляє план відправлення своїх військ в Україну для забезпечення майбутніх мирних угод з Росією, повідомляє The Associated Press. Ідея почала набирати популярності ще у 2024 році, на тлі зміни пріоритетів США у галузі безпеки.

Велика Британія та Франція виступають лідерами цієї ініціативи. Як заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер, Велика Британія готова зіграти свою роль у забезпеченні безпеки України після можливого миру з Росією. «Я не вдаватимуся до подробиць конкретних можливостей, але я згоден з тим, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Великобританія зіграє у цьому свою роль», – сказав він.

У грудні минулого року, європейські лідери зустрілися з Володимиром Зеленським для обговорення можливості введення західних військ на територію України. Ідея, яку спочатку зустріли з опором, з часом здобула підтримку в багатьох країнах ЄС.

План передбачає наявність 100 000-150 000 військовослужбовців, але країни, такі як Італія, Німеччина і Нідерланди, мають свої обмеження щодо розміщення військ за кордоном, а для Польщі важливі обережність і баланс у відносинах з Україною.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підкреслив, що питання ще перебуває на початковому етапі, і що європейські союзники повинні точно зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення перед розробкою конкретних планів.

Міністр оборони США Піт Гегсет у свою чергу наголосив на важливості міжнародного контролю за лінією зіткнення, але зазначив, що це вимагатиме значних військових зусиль, на що європейці не готові піти. Як раніше повідомлялося, за його словами, весь світ і США інвестують у мир, «у мир, досягнутий шляхом переговорів».

Крім того, Захід також чекає на підтримку з боку США, оскільки європейські країни не можуть забезпечити достатню логістику та повітряний транспорт без американської допомоги.

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