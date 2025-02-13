Швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою України — глава Пентагону Гегсет

За словами Піта Гегсета, весь світ і США інвестують у мир, «у мир, досягнутий шляхом переговорів».

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою України. Про це він сказав у Брюсселі перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, пише The Guardian.

Він зазначив, що агресія Росії стала «перезавантаженням виробництва» для НАТО і моментом «усвідомлення того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім».

«Саме тому президент Трамп закликав до збільшення оборонних витрат для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це нагальна, реальна загроза для континенту, і ця агресія повинна стати тривожним дзвінком», - сказав він.

За словами Гегсета, протистояння російській агресії є «важливою європейською відповідальністю».

Коли журналісти запитали у Гегсета щодо того, чи не є останні дії та заяви США зрадою України, він сказав: «Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради; є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир, досягнутий шляхом переговорів».

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

Додамо, генсекретар НАТО Марк Рютте вважає, що розмова Президента США Дональда Трампа з Путіним «створює враження» початку переговорів щодо припинення війни проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.