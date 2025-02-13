Быстрый толчок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины — глава Пентагона Гегсет

За словами Пита Гегсета, весь мир и США инвестируют в мир, «в мир, достигнутый путем переговоров».

Фото: Reuters

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что быстрый толчок к миру и переговоры с Путиным не являются предательством Украины. Об этом он сказал в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран НАТО, пишет The Guardian.

Он отметил, что агрессия России стала «перезагрузкой производства» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть надежным, сильным и настоящим».

«Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это насущная, реальная угроза континенту, и эта агрессия должна стать тревожным звонком», - сказал он.

По словам Гегсета, противостояние российской агрессии является «важной европейской ответственностью».

Когда журналисты спросили у Гегсета относительно того, не являются ли последние действия и заявления США предательством Украины, он сказал: «Это ваша речь, не моя. Конечно, это не предательство. Нет никакой измены; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров».

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».

Добавим, генсекретарь НАТО Марк Рютте считает, что разговор Президента США Дональда Трампа с Путиным «создает впечатление» начала переговоров о прекращении войны против Украины.

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