Разговор Трампа и Путина «создает впечатление» начала переговоров – генсекретарь НАТО Рютте

Марк Рютте считает, что разговор Президента США Дональда Трампа с Путиным «создает впечатление» начала переговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генсекретарь НАТО Марк Рютте считает, что разговор Президента США Дональда Трампа с Путиным «создает впечатление» начала переговоров о прекращении войны против Украины.

«Такое впечатление сложилось со вчера, что это был успешный звонок. Мы все хотим мира для Украины. И хотим сделать, чтобы Украина была в самой сильной позиции. Очень важно, что когда будет заключен этот мир, он должен быть долговременным, чтобы Путин даже не пытался никогда захватить даже маленькую частицу Украины. И я думаю, что такое мнение разделяет Трамп и его команда», – заявил Марк Рютте.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».

Также, по словам Трампа, «Зеленский, как и Путин, хочет мира». Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.