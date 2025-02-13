Суд признал правомерным штраф в 232,8 тысячи гривен для предпринимателя за нарушение применения РРО

Налоговая проверка выявила нарушение применения РРО, а именно не представление отчетности, проведение расчетной операции через РРО, регистрация которого была отменена и другое.

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Пятый апелляционный административный суд оставил по-прежнему решение суда первой инстанции, который отказал в отмене налогового уведомления-решения ГНС в Одесской области, и отклонил апелляционную жалобу физического лица. Речь идет о штрафных санкциях в 232,8 тыс. гривен против предпринимателя за нарушение использования РРО. Об этом сообщает налоговая служба в Одесской области.

Контролюючим органом проведено фактичну перевірку ФОП щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, за результатами якої складено акт перевірки від 12.06.2024 та винесено оскаржене податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції у розмірі 232,8 тис гривень.

Перевіркою зафіксовані порушення п. 1, 2, 7, 9 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями, далі – Закон 265); п. 2 розд. ІІ Наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13 Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов`язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), а саме:

- Не подання до органів ДПС України звітності, пов`язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) по дротовим або бездротовим каналу зв`язку та не створення щоденно у паперовій та/або електронній формі фіскальні звітні чеки, зокрема за 10.03.2024;

- Проведення розрахункової операції через РРО, реєстрація якого була скасована 03.04.2023. Перевіркою встановлено, що за період з 06.04.2023 по 10.04.2023 розрахункові операції не проведено через зареєстрований, опломбований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи РРО/ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів на загальну суму 5861,2 грн. (звільняється від відповідальності згідно п.12 ч. ІІ Прикінцеві положення Закону України №265/95-ВР);

- При здійсненні розрахункових операцій створювались та друкувались розрахункові документи не встановленої форми та змісту проведених операцій, на загальну суму 154834,1 грн., а саме у фіскальних чеках відсутні обов`язкові реквізити: - для СГ, що зареєстровані як платник ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери ПН (рядок 4); - вид операції (рядок 14); - для СГ, що зареєстровані як платник ПДВ, - окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери ПДВ.

Невиконання вимог пунктів 1, 2, 7 статті 3 Закону №265 передбачає відповідальність у вигляді фінансових санкцій.

У позові позивач вказував, що програмуванням РРО, в тому числі забезпеченням обов`язкових реквізитів фіскального чека, займалося ТОВ, з яким укладено Договір щодо сервісного обслуговування РРО, тому вважає, що вказане порушення вчинене не з його наміру, а з вини ТОВ.

Щодо цього суд зазначив, що невиконання чи неналежне виконання Договору сервісного обслуговування РРО не звільняє позивача від обов`язку та відповідальності щодо належного/неналежного використання реєстратора розрахункових операцій.

Також судом враховано, що загальні підходи до оцінки недоліків форми рішення сформульовані Верховним Судом постановах від 19.05.2020 у справах №820/2300/18, від 30.04.2020 у справі №812/1112/16, але не виключно, в яких Верховний Суд звертає увагу що окремі дефекти форми рішення контролюючого органу не повинні сприйматися як безумовні підстави для висновку щодо протиправності спірного рішення і, як наслідок його скасування. Якщо рішення прийняте контролюючим органом у межах своєї компетенції та з його змісту можна чітко встановити зміст цього рішення )зокрема, порушення законодавства, за які застосовуються відповідні санкції, та розмір останніх). Таке рішення може бути визнане судом правомірним навіть у разі, коли не дотримано окремих елементів. Технічні помилки не є істотними недоліками форми оскаржуваного податкового повідомлення-рішення

Аналогічні правові висновки містяться в постанові Верховного Суду від 23.11.2023 у справі №815/3358/15.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, щодо відсутності порушень з боку контролюючого органу при проведенні та оформленні результатів фактичної перевірки ФОП, а доводи позивача в цій частині є безпідставними (справа № 420/25243/24).

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