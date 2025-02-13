Дональд Трамп назвал «интересным» вопрос, считает ли Украину равноправным участником мирного процесса

Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир, – сказал Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа насчет роли Украины в мирных переговорах об окончании войны.

Отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса, Трамп сказал, что "это интересный вопрос".

"Это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю", – ответил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп не уверен, выйдет ли Украина к границам своего государства, которые были до 2014 года. Но он считает, что прекращение огня может произойти "в не слишком далеком будущем".

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».

Также, по словам Трампа, «Зеленский, как и Путин, хочет мира». Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу по завершению войны.

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