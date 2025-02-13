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Прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», — Дональд Трамп

08:58, 13 февраля 2025
Президент США Трамп считает, что прекращение огня возможно в «не слишком отдаленном будущем».
Прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», — Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп высказался о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, это может произойти "в не слишком далеком будущем". Об этом Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Он также добавил, что "в какой-то момент" в Украине должны пройти выборы.

Напомним, что Дональд Трамп не уверен, выйдет ли Украина к границам своего государства, которые были до 2014 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».

Также, по словам Трампа, «Зеленский, как и Путин, хочет мира». Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу по завершению войны. 

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Украина Дональд Трамп война

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