Прекращение огня в Украине возможно «в не слишком далеком будущем», — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп высказался о возможном прекращении огня в Украине. По его словам, это может произойти "в не слишком далеком будущем". Об этом Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Он также добавил, что "в какой-то момент" в Украине должны пройти выборы.
Напомним, что Дональд Трамп не уверен, выйдет ли Украина к границам своего государства, которые были до 2014 года.
Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».
Также, по словам Трампа, «Зеленский, как и Путин, хочет мира». Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу по завершению войны.
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