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Припинення вогню в Україні можливе «в не надто далекому майбутньому», — Дональд Трамп

08:58, 13 лютого 2025
Президент США Трамп вважає, що припинення вогню можливе в «не надто віддаленому майбутньому».
Припинення вогню в Україні можливе «в не надто далекому майбутньому», — Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп висловився щодо можливого припинення вогню в Україні. За його словами, це може статися "в не надто далекому майбутньому". Про це Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Він також додав, що "в якийсь момент" в Україні мають пройти вибори. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп  не впевнений, чи вийде Україна до тих кордонів своєї держави, які були до 2014 року. 

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова «пройшла дуже добре». 

Також, за словами Трампа, «Зеленский, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни. 

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Україна Дональд Трамп війна

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