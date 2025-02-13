Дональд Трамп озвучив, що буде далі з військовою допомогою США Україні

За словами Трампа, глава Мінфіну США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, як і раніше, продовжать надавати допомогу Україні, але у Вашингтоні хочуть, щоб вона «була убезпечена».

За словами Трампа, глава Мінфіну США Скот Бессент має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого відвідав Україну і зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Також він провів зустріч з членами Кабміну. Основним предметом розмови був проект угоди про українські корисні копалини. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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