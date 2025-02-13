Киян просять не виходити на вулицю — у столиці зафіксовано сильне забруднення повітря

Критичні показники забруднення повітря спостерігаються по всьому Києву.

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Станом на ранок 13 лютого у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря. Про це повідомляє КМДА.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", — пояснили у КМДА.

Киянам радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними сервісу IQAir, рівень забрудненості повітря в Києві на даний момент оцінюється як «нездоровий для чутливих груп»: концентрація PM2.5 у 9,7 разів перевищує річний показник, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У світовому рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям Київ наразі на 19 місці.

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