Спецпосланець Трампа Келлог відвідає Україну – відомо коли та порядок денний

Кіт Келлог планує відвідати Україну в період з 13 по 22 лютого.

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує відвідати Україну в період з 13 по 22 лютого. Перед Києвом він спершу завітає до Німеччини та Бельгії.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Там вказали, що Келлог здійснить закордонні візити задля того, аби просувати мету Дональда Трампа щодо забезпечення миру.

Так, Келлог спершу візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, а після цього відвідає штаб-квартиру НАТО і ЄС у Брюсселі. Там він планує зустрітися з європейськими союзниками, «щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі».

А в Україні Келлог планує зустрітися з урядовцями та приватними особами.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії мають припинитися, і США готові підтримати довгострокове рішення. Спецпосланець президента Келлог налаштований проводити жорстку дипломатію, яка буде необхідна для досягнення мети президента», — йдеться в заяві Держдепу.

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