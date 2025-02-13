Спецпосланник Трампа Келлог посетит Украину – известно когда и повестка дня

Кит Келлог планирует посетить Украину в период с 13 по 22 февраля.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует посетить Украину в период с 13 по 22 февраля. Перед Киевом он сначала приедет в Германию и Бельгию.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Там указали, что Келлог совершит зарубежные визиты для того, чтобы продвигать цель Дональда Трампа по обеспечению мира.

Так, Келлог сначала примет участие в Мюнхенской конференции безопасности, а после этого посетит штаб-квартиру НАТО и ЕС в Брюсселе. Там он планирует встретиться с европейскими союзниками, чтобы «прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе».

А в Украине Келлог планирует встретиться с членами правительства и частными лицами.

«Президент Трамп четко дал понять, что боевые действия должны прекратиться, и США готовы поддержать долгосрочное решение. Спецпосланник президента Келлог настроен проводить жесткую дипломатию, которая будет необходима для достижения цели президента», — говорится в заявлении Госдепа.

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