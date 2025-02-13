Трамп не считает «практическим» вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает «практическим» вступление Украины в НАТО. Так он прокомментировал заявление министра обороны США Пита Гегсета о том, что Вашингтон не верит, что членство Украины в НАТО является "реалистическим следствием" будущих потенциальных переговоров.
Об этом Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
"Я не против этого. Я не считаю это практичным", – заявил Трамп.
Президент США также выразил сомнение в возвращении Украиной всех оккупированных территорий, однако добавил, что США будут продолжать помогать Киеву.
Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не примут в НАТО.
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