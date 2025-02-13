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Трамп не вважає «практичним» вступ України в НАТО

08:35, 13 лютого 2025
Дональд Трамп підтвердив заяву міністра оборони США Піта Гегсета, в якій сказав, що вважає членство України в НАТО малоймовірним.
Трамп не вважає «практичним» вступ України в НАТО
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає «практичним» вступ України до НАТО. Так він прокоментував заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Вашингтон не вірить, що членство України в НАТО є «реалістичним наслідком» майбутніх потенційних переговорів.

Про це Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

"Я не проти цього. Я не вважаю це практичним", – заявив Трамп.

Президент США також висловив сумнів щодо повернення Україною всіх окупованих територій, проте додав, що США продовжуватимуть допомагати Києву.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО.

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НАТО Україна Дональд Трамп

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