Трамп не вважає «практичним» вступ України в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає «практичним» вступ України до НАТО. Так він прокоментував заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Вашингтон не вірить, що членство України в НАТО є «реалістичним наслідком» майбутніх потенційних переговорів.

Про це Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

"Я не проти цього. Я не вважаю це практичним", – заявив Трамп.