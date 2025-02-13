Трамп не впевнений чи вийде Україна на кордони 2014 року: Але деякі землі повернуться

Президент США припустив, що «деякі території» Україна все ж зможе повернути, однак не уточнив, які саме.

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Президент США Дональд Трамп не впевнений чи вийде Україна до тих кордонів своєї держави, які були до 2014 року. Про це пише Washington Post.

«Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що повернення всіх окупованих територій України малоймовірне», — заявив Трамп.

Разом з цим, президент США припустив, що «деякі території» Україна все ж зможе повернути, однак не уточнив, які саме.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив деталі телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого. Він зазначив, що розмова «пройшла дуже добре».

Також, за словами Трампа, «Зеленский, як і Путін, хоче миру». Трамп повідомив, що вони з Зеленським обговорили багато тем, повязаних з війною, але, як підкреслив президент США, головним чином обговорили зустріч, яка відбудеться в Мюнхені, де віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію.

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