Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії

Дата цієї зустрічі поки ще не призначена.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, проведе першу зустріч із Путіним у Саудівській Аравії. Він сказав про це журналістам у Білому домі.

При цьому глава Білого дому додав, що чекатиме на Путіна в США.

Трамп сказав, що дата цієї зустрічі ще не призначена, але це зроблять у недалекому майбутньому.

Нагадаємо, що 12 лютого Дональд Трамп після розмови з Путіним 12 лютого повідомив, що досягнуто домовленості, що «відповідні команди негайно розпочнуть переговори».

Дональд Трамп також провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була тривалою і йшлося про «можливості досягти миру».

Крім цього, Трамп озвучив склад переговорної групи з приводу завершення війни в Україні.

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