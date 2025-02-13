Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Дата этой встречи пока не назначена.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предположительно проведет первую встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Он сказал об этом журналистам в Белом доме.

При этом глава Белого дома добавил, что будет ждать Путина в США.

Трамп сказал, что дата этой встречи еще не назначена, но это сделают в скором будущем.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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