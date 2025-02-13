Зеленский и Трамп договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны — Ермак

Андрей Трамп подтвердил, что в США над переговорами будут работать госсекретарь Марк Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу по завершению войны. Над этим будут работать специально созданные команды.

Ермак заявил, что телефонный разговор 12 февраля между президентами был долгим и предметным.

"Разговор был действительно хорошим. Разговор был очень конкретным. Президент Трамп проинформировал о своем разговоре с Путиным. Он говорил, что он очень настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась", — рассказал Ермак в эфире телемарафона.

По его словам, Трамп задавал вопросы и говорил о своей позиции. Также лидеры договорились о начале работы команд.

"Президент договорился о немедленном начале работы команд. И президент Трамп даже об этом в своем официальном твите заявил, что это будут в первую очередь госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волц и также он сказал о вице-президенте Джее Венсе", - рассказал руководитель ОП.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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