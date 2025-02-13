«Такого нет даже в Габоне» – в Верховной Раде рассказали об экспериментах над судебной властью во время процесса евроинтеграции

В Верховной Раде дали свою оценку событиям судебной реформы последних лет.

Источник фото: Facebook-страница Дениса Маслова

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал, что требования иностранных партнеров по вопросам судебной реформы во многих случаях фактически были экспериментом над судебной властью Украины, к тому же не всегда успешным.

Об этом народный депутат рассказал во время работы конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

«В процессе евроинтеграции, если откровенно, мы выполняем определенные эксперименты. В качестве примера – отбор на должности судей Конституционного Суда Украины. Мы изучали опыт отбора судей в конституционные суды многих стран мира, дошли даже до опыта Габона (государство на западном побережье Центральной Африки), но нигде такого не нашли. Однако мы все же первыми решили внедрить у себя в стране уже известную сейчас процедуру», – рассказал Денис Маслов о создании в 2023 году Совещательной группы экспертов, которая с участием иностранных экспертов осуществляет предварительный отбор судей КСУ.

Отметим, что опыт деятельности Совещательной группы экспертов является достаточно спорным, а отборы судей КСУ с участием СГЭ неоднократно завершались провалом. При этом Конституционный Суд в январе лишился кворума и пока что не может выполнять свои конституционные полномочия в полном объеме.

«Иногда в процессе случаются ошибки. Ошибки, как со стороны тех, кто дает нам рекомендации, так и со стороны тех, кто пытается претворить их в жизнь. Но по проблемным вопросам нам нужна откровенная дискуссия между европейскими институциями, нашими Правительством, Верховной Радой, гражданским обществом», - отметил Денис Маслов.

Народный депутат рассказал, что настоящим сюрпризом для него стал провал конкурса в Апелляционную палату ВАКС, а также отсутствие большого количества претендентов на должности судей первой инстанции ВАКС.

«Я даже не догадывался, что может возникнуть ситуация как с конкурсом в Высший антикоррупционный суд. Это яркий пример ошибок, давайте говорить об этом откровенно. Но почему так произошло? У нас были рекомендации от наших партнеров, в частности, относительно необходимости установить проходной барьер за этап тестирования на когнитивные способности в 75% от максимально возможного количества баллов», - сообщил Денис Маслов.

По словам председателя Комитета, в дальнейшем стало ясно, что установка высокого проходного барьера за этап тестирования на уровень IQ была ошибкой.

«Но это было требование для получения Украиной макрофинансовой помощи, также этот подход поддерживался определенными представителями нашего гражданского общества. Когда же стало очевидным, что процедуру нужно менять, то это удалось сделать только для конкурса в апелляционные суды. Для конкурса в ВАКС все осталось, как и было, поскольку из ВККС сообщили, что менять правила в рамках конкурса на должности судей Антикоррупционного суда нельзя», – рассказал Денис Маслов.

Впрочем, в итоге после ряда неудач, новый конкурс на должности судей АП ВАКС состоится уже с учетом новой процедуры.

Автор: Вячеслав Хрипун

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