«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

Джерело фото: Facebook-сторінка Дениса Маслова

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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, що вимоги іноземних партнерів в питаннях судової реформи в багатьох випадках фактично були експериментом над судовою владою України, до того ж не завжди успішним.

Про це народний депутат розповів під час роботи конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

«В процесі євроінтеграції, якщо відверто, то ми виконуємо певні експерименти. Як приклад – добір на посади суддів Конституційного Суду України. Ми вивчали досвід відбору суддів в конституційні суди багатьох країн світу, дійшли навіть до досвіду Габону (держава на західному узбережжі Центральної Африки), але ніде такого не знайшли. Однак ми все ж першими вирішили запровадити у себе в країні вже відому зараз процедуру», - розповів Денис Маслов про створення у 2023 році Дорадчої групи експертів, яка за участю іноземних експертів здійснює попередній відбір суддів КСУ.

Зазначимо, що досвід діяльності Дорадчої групи експертів є достатньо суперечливим, а відбори суддів КСУ за участю ДГЕ неодноразово завершувалися провалом. При цьому Конституційний Суд у січні втратив кворум і поки що не може виконувати свої конституційні повноваження у повному обсязі.

«Інколи в процесі стаються помилки. Помилки, як зі сторони тих, хто надає нам рекомендації, так і зі сторони тих, хто намагається втілити їх у життя. Но стосовно проблемних питань нам потрібна відверта дискусія між європейськими інституціями, нашими Урядом, Верховною Радою, громадянським суспільством», - зазначив Денис Маслов.

Народний депутат розповів, що справжньою несподіванкою для нього став провал конкурсу в Апеляційну палату ВАКС, а також відсутність великої кількості претендентів на посади суддів першої інстанції ВАКС.

«Я навіть не здогадувався, що може виникнути ситуація як з конкурсом до Вищого антикорупційного суду. Це яскравий приклад помилок, давайте говорити про це відверто. Але чому так сталося? У нас були рекомендації від наших партнерів, зокрема, щодо необхідності встановити прохідний бар’єр за етап тестування на когнітивні здібності у 75% від максимально можливої кількості балів», - повідомив Денис Маслов.

За словами голови Комітету, у подальшому стало зрозуміло, що встановлення високого прохідного бар’єру за етап тестування на рівень IQ, було помилкою.

«Але це була вимога для отримання Україною макрофінансової допомоги, також зазначений підхід підтримувався певними представниками нашого громадянського суспільства. Коли ж стало очевидним, що процедуру треба змінювати, то це вдалося зробити лише для конкурсу в апеляційні суди. Для конкурсу до ВАКС все залишилося як було, оскільки з ВККС повідомили, що змінювати правила у межах конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду не можна», - розповів Денис Маслов.

Втім, у підсумку, після низки невдач, новий конкурс на посади суддів АП ВАКС відбудеться вже за новою процедурою.

Автор:В’ячеслав Хрипун

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