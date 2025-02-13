Трамп не уверен, выйдет ли Украина на границы 2014 года: Но некоторые земли вернутся

Президент США предположил, что «некоторые территории» Украина все-таки сможет вернуть, однако не уточнил, какие именно.

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Президент США Дональд Трамп не уверен, выйдет ли Украина на границы своего государства, которые были до 2014 года. Об этом пишет Washington Post.

«Мне так кажется… я не высказываю об этом своего мнения, но я много об этом читал, и многие считают, что возвращение всех оккупированных территорий Украины маловероятно», — заявил Трамп.

Вместе с этим президент США предположил, что «некоторые территории» Украина все же сможет вернуть, однако не уточнил, какие именно.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил детали телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 12 февраля. Он отметил, что разговор «прошел очень хорошо».

Также, по словам Трампа, «Зеленский, как и Путин, хочет мира». Трамп сообщил, что они с Зеленским обсудили многие темы, связанные с войной, но, как подчеркнул президент США, главное обсудили встречу, которая состоится в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию.

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