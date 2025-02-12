Якщо двері Альянсу залишаться зачиненими, Україна має побудувати НАТО на своїй території, — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно буде подвоїти свою армію, якщо її не візьмуть до НАТО.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі членство України в Альянсі є малоймовірним через позицію США, Німеччини та Угорщини. Тому, якщо двері Альянсу залишаться зачиненими для України, то потрібно "побудувати НАТО на своїй території". Йдеться про посилення української армії.

"Ніхто не здається. Але якщо двері залишаться зачиненими, Україна повинна побудувати НАТО на своїй території. Це означає посилення української армії. Ми повинні подвоїти її, щоб бути на одному рівні з російською", - сказав Зеленський в інтерв’ю The Economist.

Президент вважає, що Дональд Трамп може надати гарантії безпеки, а Європа могла б допомогти у фінансуванні.

"Нам потрібні ракети, далекобійні ракети і Patriot", — сказав Зеленський.

На запитання про те, чи є в України "план Б" на випадок, якщо добитися цього не вийде, Зеленський сказав, що "це і є "план Б".

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