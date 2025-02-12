Если двери Альянса останутся закрытыми, Украина должна построить НАТО на своей территории, — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно будет удвоить свою армию, если ее не примут в НАТО.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время членство Украины в Альянсе маловероятно из-за позиции США, Германии и Венгрии. Поэтому, если двери Альянса останутся закрытыми для Украины, то нужно "построить НАТО на своей территории". Речь идет об усилении украинской армии.

"Никто не кажется. Но если дверь остается закрытой, Украина должна построить НАТО на своей территории. Это означает усиление украинской армии. Мы должны удвоить ее, чтобы быть на одном уровне с российской", - сказал Зеленский в интервью The Economist.

Президент считает, что Дональд Трамп может предоставить гарантии безопасности, а Европа могла бы помочь в финансировании.

"Нам нужны ракеты, дальнобойные ракеты и Patriot", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, есть ли у Украины "план Б" на случай, если добиться этого не получится, Зеленский сказал, что "это и есть план Б".

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