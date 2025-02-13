Киевлян просят не выходить на улицу — в столице зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Критические характеристики загрязнения воздуха наблюдаются по всему Киеву.

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По состоянию на утро 13 февраля в Киеве наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает КГГА.

"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - пояснили в КГГА.

Киевлянам советуют закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным сервиса IQAir, уровень загрязненности воздуха в Киеве на данный момент оценивается как «нездоровый для чувствительных групп»: концентрация PM2.5 в 9,7 раза превышает годовой показатель, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев на 19 месте.

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